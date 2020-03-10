10 Mart 2020, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Ağaoğlu: Özkahya iyi bir hakem değil bu net

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçının hakemi Halis Özkahya'yı hedef alarak, "İyi olmayan bir hakem kadroda tutmanın ne anlamı var? Bu ülke 2 tane hakem mi yetiştiremeyecek?" diye konuştu.
10.03.2020

DİĞER
Trabzonspor yeniden liderlik peşinde Trabzonspor yeniden liderlik peşinde 10.03.2020
Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu 10.03.2020
Ahmet Ağaoğlu: Özkahya iyi bir hakem değil bu net Ahmet Ağaoğlu: Özkahya iyi bir hakem değil bu net 10.03.2020
Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu 09.03.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'e tepki Trabzonspor'dan Zekeriya Alp'e tepki 09.03.2020
Abdülkadir'in faul yapmadığını düşünüyoruz "Abdülkadir'in faul yapmadığını düşünüyoruz" 08.03.2020
Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık "Skor avantajı bizde olmasına rağmen topa hakim olamadık" 08.03.2020
Erman Toroğlu: Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce faul yok Erman Toroğlu: Trabzonspor'un sayılmayan golünden önce faul yok 08.03.2020
Halis Özkahya'ya eleştiri! Bırakması gereken bir hakem Halis Özkahya'ya eleştiri! Bırakması gereken bir hakem 07.03.2020
Trabzonspor ilk yarılara çare arıyor Trabzonspor ilk yarılara çare arıyor 07.03.2020
Filip Novak: Şampiyon olmak istiyoruz Filip Novak: Şampiyon olmak istiyoruz 06.03.2020
Fırtına deplasmanda 165 gündür yenilmiyor Fırtına deplasmanda 165 gündür yenilmiyor 06.03.2020
Sörloth kupada da durmuyor Sörloth kupada da durmuyor 05.03.2020
Trabzonspor final için avantajlı Trabzonspor final için avantajlı 05.03.2020
Trabzonspor avantajlı Fenerbahçe umutlu Trabzonspor avantajlı Fenerbahçe umutlu 04.03.2020
Trabzonspor'da son durum Trabzonspor'da son durum 03.03.2020
if (Model.VideoList[0].NameForUrl.ToLower() == "anasayfa") { daha fazla video göster } else { daha fazla video göster }

A SPOR GALERİ

Taraftarlar Garry Rodrigues'i topa tuttu! "Bu saatten sonra mümkünse..."
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...
Galatasaray taraftarı isyan etti! "Galatasaray forması giyemez"
Süper Lig'de zirve alev alev! 25. hafta sonunda...
Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! ''Duran top ustası''
Spor yazarları Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör