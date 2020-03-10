Ahmet Ağaoğlu: Özkahya iyi bir hakem değil bu net

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçının hakemi Halis Özkahya'yı hedef alarak, "İyi olmayan bir hakem kadroda tutmanın ne anlamı var? Bu ülke 2 tane hakem mi yetiştiremeyecek?" diye konuştu.