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Trabzonspor'dan tam isabet

Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen iki forvet, Aleksandar Sörloth ve Daniel Sturridge resmi maçlarda toplam 22 gole imza attı.
30.12.2019

Trabzonspor'da Sörloth ve Sturridge mutluluğu yaşanıyor...

Bordo-mavili ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki golcünün performansı, camiayı tatmin etti.

Özellikle Sörloth, takımın gol yükünü taşıyarak ilk yarıda taşınan 32 puanda büyük katkı sağladı... İlk yarının son haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 2 gol atıp 1 asist yapan Norveçli futbolcu, ligde 12 gole ulaştı. Sörloth 5 gole de asist katkısı yaptı. Genç yıldız Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise toplam 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Bir başka forvet Sturridge ise sonradan açıldı. Sakatlığı ve tam hazır olmaması sebebiyle sezon başında forma giyemeyen İngiliz futbolcu, yavaş yavaş form tuttu. Kayserispor önünde 2 gol kaydeden Sturridge, şu ana kadar ligde 4 gol attı ve 4 asist yaptı. Sturridge'in Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunuyor.

Böylece Trabzonspor, ligin ilk yarısında iki forvet transferinden tüm kulvarlarda toplam 22 gol ve 10 asistlik fayda sağladı.

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