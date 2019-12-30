Trabzonspor'dan tam isabet
Trabzonspor'da Sörloth ve Sturridge mutluluğu yaşanıyor...
Bordo-mavili ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki golcünün performansı, camiayı tatmin etti.
Özellikle Sörloth, takımın gol yükünü taşıyarak ilk yarıda taşınan 32 puanda büyük katkı sağladı... İlk yarının son haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 2 gol atıp 1 asist yapan Norveçli futbolcu, ligde 12 gole ulaştı. Sörloth 5 gole de asist katkısı yaptı. Genç yıldız Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise toplam 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Bir başka forvet Sturridge ise sonradan açıldı. Sakatlığı ve tam hazır olmaması sebebiyle sezon başında forma giyemeyen İngiliz futbolcu, yavaş yavaş form tuttu. Kayserispor önünde 2 gol kaydeden Sturridge, şu ana kadar ligde 4 gol attı ve 4 asist yaptı. Sturridge'in Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 golü bulunuyor.
Böylece Trabzonspor, ligin ilk yarısında iki forvet transferinden tüm kulvarlarda toplam 22 gol ve 10 asistlik fayda sağladı.
- Nurmagomedov'dan Ronaldo'ya övgü dolu sözler
- Fırtına'dan 6 gollü şov
- Ersun Yanal: Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur
- Fenerbahçe kafilesi stadyuma ulaştı
- İşte Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i! G.Saray ve F.Bahçe'ye şok...
- Sabah Sporu - 29/12/2019
- "Rizespor'un attığı golde Fenerbahçe defansının büyük hatası var"
- Parmak: Emin adımlarla ilerliyoruz
- Parmak: Emin adımlarla ilerliyoruz
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı