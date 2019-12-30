Zeki Uzundurukan: Ünal Karaman diğer teknik direktörlere ayrılacağını söylemiş

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor canlı yayınında açıklayan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, "Karaman, haftalar öncesinden ligde görev yapan diğer teknik direktörlere ayrılacağını söylemiş" dedi.

Zeki Uzundurukan'ın Ünal Karaman'ın ayrılığıyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"ÜNAL KARAMAN AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞ"

"Öncelikle Trabzonspor taraftarına sesleniyorum: Lütfen sağ duyulu olsunlar. Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımlarından biri. Onlar kendi şehrinin takımlarını haklı olarak sahipleniyor ama Ünal Karaman gerçeklerini başkan Ahmet Ağaoğlu da anlattı. Ünal Karaman, haftalar öncesinde Trabzonspor'dan ayrılmayı kafasına koymuş. Hoca bedenen saha kenarındaydı ama ruhen gitmişti. Taraftarlar görmüyor biz bunu fark ettik. Ünal Hoca'yı eleştirdik ama Ünal Karaman'ı eleştirirken dönüp bir baksınlar Gençlerbirliği, Alanyaspor, Göztepe, Galatasaray, Denizlispor ve en son Konyaspor maçının ikinci yarısında Trabzonspor'u bu kadar çaresiz görmedim. Takım savunmadan çıkamadı, iki pas yapamadı."

"KARAMAN'IN KÜLLERİNDEN DOĞMASINI SAĞLAYAN BU YÖNETİMDİR"

"Ünal Hoca, Karabükspor'da başarısızlıkla tarih yazdıktan sonra bu camianın öz evladı diye başkan tarafından ödüllendirildi. Başkan, Konyaspor maçının ardından "Bu oyunu kabullenemem" dedi. Hangi Trabzonsporlu Konyaspor maçının ikinci yarısındaki oyunu kabullenir? Ortada bir gerçek var. Ünal Karaman'ın küllerinden yeniden doğmasını sağlayan bu yönetimdir. Ünal Aysal, Fatih Terim'i antrenmandayken görevden aldı ama Fatih Hoca en ufak bir şey söylemedi ki Ünal Aysal, Fatih Terim'e 'eleman' demişti."

"ÜNAL HOCA'NIN ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI LAZIM"

"Ahmet Ağaoğlu aslında mesajı takıma verdi ve "Ben bu futbolu kabullenemem, Trabzonspor böyle oynamaz" dedi. Ünal Karaman bunu nasıl üzerine alınır? Üzerine alınıyorsa da Ünal Hoca'nın öz eleştiri yapması lazım. Şampiyonluğu yok, kupası yok. Ünal Hoca'nın Kayserispor maçından sonra söyledikleri yenir yutulur cinsten değil. "Beni yemeye çalışanlar boğazına takılırım" sözü nedir Allah aşkına? Ünal Hoca bunu söylüyorsa Trabzonspor taraftarı kusura bakmasın ama Trabzonspor deyince başkanlık makamını koyarım. Bu takım, Şenol Güneş'i üç defa ağlayarak gönderdi. Şenol Güneş gibi bir teknik direktörü gönderdiler, Şenol Hoca yönetimi o zaman eleştirdi mi?"

"ÜNAL KARAMAN BAŞKANLIK MAKAMINA SAYGI DUYMADI"

"Teknik direktörler gelip geçicidir, kulüpler, camialar, taraftarlar bakidir. Bütün iş kollarında olduğu gibi patronluk makamı özeldir. Oraya saygı duymuyorsan gideceksin. Ünal Karaman bu saygıyı göstermediği için gitti. Haftalar önce Trabzonspor'dan ayrılmayı kafasına koyduğu için bu eleştirileri yaptı. Buna rağmen Ahmet Ağaoğlu naif cümlelerle gidişatı anlattı. Burada Trabzonspor taraftarının yapması gereken Hüseyin Çimşir'e, futbol takımına ve başkana sahip çıkmaktır. Ünal Hoca gitti diye yönetimi ve yorumcuları eleştir diye bir şey yok."

"TAKIM SONUÇLARI KENDİSİ ALIYOR"

"Elde bir Trabzonspor var. Trabzonspor taraftarı, camiası ve yerel medyası el ele verirse takım iyi gidişini sürdürür ki bu sonuçları takım kendisi alıyor. Takım coşkuyla oynuyor, gol atıyor ama rakip baskı yaptığında geçen yıldan beri önlem alınamıyor. Göz göre göre goller yeniyor ve korku filmi gibi ikinci yarılar yaşanıyor. Eğer kenarda güçlü bir Ünal Karaman olsaydı buna çare bulurdu."

"BU GERGİNLİĞİ ÜNAL HOCA'YA YAKIŞTIRAMADIM"

"Ünal Karaman öz eleştiri yapmalıydı. Öz eleştiri yapmak yerine başkanla gerginlik yaratıp görevinden ayrıldı. Ünal Karaman'ın Trabzonspor'a çok büyük hizmetleri olmuştur. Önümüzdeki yıllar Trabzonspor'un Ünal Karaman ile yolları birleşir ama ben bu gerginliği Ünal Hoca'ya yakıştıramadım. Başkanla görüşüp durumu anlatabilirdi."

"KARAMAN DİĞER TEKNİK DİREKTÖRLERE AYRILACAĞINI SÖYLEMİŞ"

"Trabzonspor taraftarı şunu unutmasın: Ünal Karaman haftalar öncesinden Trabzonspor'da ayrılmayı kafasına koymuş ve yönetim, ligin en başarısız teknik direktörüyken Ünal Karaman'ı takımın başına getirip ödüllendirdi. Ahmet Ağaoğlu'nu nasıl eleştirirsiniz? Ünal Karaman'ı teknik direktörlüğe kim getirdi? Ünal Karaman takımın başına geldiğinde taraftarlar "Bula bula bu hocayı mı buldunuz?" dedi. Ünal Karaman kendi gitti. Ünal Karaman, haftalar öncesinden ligdeki diğer teknik direktörlere "Ben Trabzonspor'dan ayrılacağım" söylemiş. Kendisi mutlu bir şekilde amacına ulaştı. Gün birlik günüdür. Bu takım, hocasız da bu puanları toplar ama Trabzonspor hocasız kalmaz. Ünal Karaman'dan daha iyi biri gelir."

"BU YÖNETİM TRABZONSPOR'U İPTEN ALDI"

"Trabzonspor çok güçlü bir yönetime sahip. Gün, kenetlenme ve destekleme günüdür. Taraftar tedirgin olmasın ama yönetimi eleştirmesinler, toz kondurmasınlar. Bu yönetim, ateşten gömleği giyerek Trabzonspor'u ipten aldı. 1.5 yılda 400 milyon TL borç ödedi, FIFA'daki 53 dosyayı temizledi, hacizleri temizledi, 280 bin forma ve 32 bin kombine satıldı. Bu yönetimin başarısıdır.Yönetimi alkışlayacağınız yerde başkanı eleştiriyorsunuz."

"TARAFTARLAR BAŞKANA SAHİP ÇIKMALI"

"Başkanlık makamı tektir, özeldir ve herkes saygı duymak zorundadır. Başkan her şeyin sözünü verdi. Başarısızlığı da üzerine aldı, hocaya da toz kondurmadı. O yüzden Trabzonspor taraftarı kenetlenmeli, başkana ve takıma sahip çıkmalı. Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar kovalar. Ünal Hoca ve Trabzonspor için hayırlı olsun. Ünal Karaman'a da bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileyelim."

"TRABZONSPOR'UN YERLİ BİR HOCA BULACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Uzundurukan, "Trabzonspor'da teknik direktörlük için herhangi bir isim gündemde mi?" sorusuna "Trabzonspor hocasız kalmaz. İcra kurulu toplantısı olacak ve yeni teknik direktör konusu masaya yatırılacak. Bazı isimler konuşuluyor ama başkan bizzat kafalarında bir isim olmadığını söyledi. Trabzonspor'un Antalya kampına kadar yeni ve yerli bir hoca bulacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.