Trabzonspor'dan Steven Caulker hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. İlk etapta defans bölgesini güçlendirmek isteyen Fırtına, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS haberleri)

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