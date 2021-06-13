Trabzonspor 28 Haziran'da toplanacak

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'i 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 27-28 Haziran tarihlerinde Trabzon'da toplanarak, sağlık kontrollerinden geçecek. Futbolcular, daha sonra kendi tesislerinde antrenman yapacak. (TS spor haberi)

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