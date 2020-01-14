14 Ocak 2020, Salı

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Trabzonspor'dan sert açıklama

Trabzonspor, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri üzerine bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulüp "Gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların devri sona ermiştir." ifadelerini kullandı.
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