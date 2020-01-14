Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Tüm verileri KAP'a bildiriyoruz

'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' sonrasında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Ağaoğlu, kulübün gelir ve giderlerini tüm şeffaflığıyla KAP'a bildirdiklerini söyledi.