14 Ocak 2020, Salı
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Tüm verileri KAP'a bildiriyoruz
'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' sonrasında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Ağaoğlu, kulübün gelir ve giderlerini tüm şeffaflığıyla KAP'a bildirdiklerini söyledi.
14.01.2020
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