Trabzonspor'dan Marc Bartra paylaşımı!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan Şampiyonlar Ligi play-off maçında Kopenhag ile oyananacak karşılaşma öncesi Marc Bartra paylaşımı geldi. (TS SPOR HABERLERİ)
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