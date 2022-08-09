Trabzonspor'dan Ettifaq'a transfer olan Berat Özdemir takım arkadaşlarına veda etti!
Trabzonspor'un genç oyuncularından Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi Ettifaq'a transfer oldu. Bordo mavili ekipten ayrılan 24 yaşındaki orta saha, takım arkadaşlarına böyle veda etti.
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