Trabzonspor'dan Edin Visca'lı paylaşım!

Trabzonspor uzun süredir görüşme halinde olduğu Edin Visca ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer sosyal medya hesabından Visca'nın şarkı söylediği bir video paylaştı. İşte o anlar... (TS spor haberleri)

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