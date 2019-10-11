Trabzonspor'dan Brezilya çıkarması

Son iki maçta aldığı galibiyetlerle milli araya üçüncü sırada giren Trabzonspor, sezonu zirvede bitirmenin hesaplarını yaparken, transfer çalışmalarına da start verdi.

Trabzonspor'da ara dönem transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Bordo-mavili teknik heyetin raporu ve yönetim kurulunun onayı ile scout ekibi, oyuncu izlemek için Brezilya'ya gitti.

Brezilya'da bir süre kalacak olan Trabzonspor'un scoutları, özellikle orta saha ve hücum için futbolcu takip edecek.

İzleme komitesinin belirli bir isim üzerinde durmayacağı, uygun maliyetli ve kaliteli oyuncuları belirledikten sonra rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Trabzonspor yönetiminin de teknik heyete danıştıktan sonra rapor doğrultusunda transfer için harekete geçeceği ifade edildi...