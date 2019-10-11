Trabzonspor'da goller yabancılardan

Trabzonspor'un bu sezon süper lig ve Avrupa'da attığı gollerde yabancı futbolcuların katkısı dikkat çekiyor.

Süper lig'in ilk 7 haftasını üçüncü sırada geçen Trabzonspor'un gol yükünü yine yabancı futbolcular çekiyor.

Geçtiğimiz sezon bordo-mavili ekibin süper lig'de attığı 64 golün 43'ü yabancı oyunculardan gelirken, bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililerin kaydettiği 22 golün 19'unu yabancı oyuncular kaydetti.

Bu sezon ligde 7, avrupa'da ise 6 mücadeleye çıkan karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, tedavisi devam eden Onazi dışında elinde bulunan yabancı oyuncuların tamamına forma şansı verdi.

Bordo-mavililerin süper lig'de oynadığı 7 maçta attığı 13 golün 11'i yabancı oyunculardan geldi. Trabzonspor Avrupa'da çıktığı 6 mücadelede ise 9 gol sevinci yaşarken bu gollerin 8'inde yabancıların imzası bulunuyor.

Süper lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden bordo-mavililerde Alexander Sörloth 6 golle takımın en skorer ismi oldu. Ekuban 5, Sosa, Novak ve Nwakaeme 2'şer gol atarken, Pereira, Avdijaj, Abdulkadir Parmak ve Abdulkadir Ömür ise 1'er gol kaydetti.

Trabzonspor'un 22 golünün 17'si asistle gelirken bu gol paslarının 12'sini yabancı oyuncular verdi. Bordo mavililerde Sosa 3, Sörloth, Nwakaeme ve Pereıra 2'şer kez asist yapma başarısı gösterirken Advıjaj, Novak ve Sturridge birer kez gol pası verdi.