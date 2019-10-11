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Hosseini ile 3 yıl daha

İç transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, İranlı stoper Majid Hosseini'ye de yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
11.10.2019

Trabzonspor'da iç transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Pereira, Novak ve Sosa'yla sözleşme uzatmak için görüşme yapan bordo mavili yönetim, savunma oyuncusu Majid Hosseini ile de masaya oturacak. Yönetim, bir yılı opsiyonlu 2 yıllık kontratı bulunan İranlı stoper ile 3 sene daha devam etmeyi planlıyor. Bordo mavili yönetim Hosseini'nin yeni sözleşmesine yüksek bir serbest kalma bedeli de ekletmeyi düşünüyor.

23 yaşındaki Hosseini'nin de son dönemde düzenli olarak forma giydiği Trabzonspor ile mukavelesini uzatma fikrine oldukça sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 11 mücadelenin tamamına 11'de başlayan Majid Hosseini, ortaya koyduğu futbolla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Trabzonspor yönetimi daha önce Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'la sözleşme yenilmişti.

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