Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e zam

Trabzonspor yönetimi, son iki sezonda sergilediği performansla Avrupa'daki dev kulüplerinin radarına giren ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür'e jest yaptı.

Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan ve sahalara dönüşünün 5-6 ayı bulması beklenen 20 yaşındaki yıldız oyuncunun, yıllık ücretine yüzde 139 zam yapıldı.

İç transferde Uğurcan, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile anlaşan bordo-mavililer, ardından Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu. Geçen sezon 2 milyon 300 bin TL kazanan genç oyuncunun, yeni anlaşmayla maaşı 5 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı.

Trabzonspor yönetimi sakatlık sürecinin ardından Abdülkadir'in 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmayı planlıyor.