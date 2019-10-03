03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'e zam

Trabzonspor yönetimi, son iki sezonda sergilediği performansla Avrupa'daki dev kulüplerinin radarına giren ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür'e jest yaptı.
03.10.2019

Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan ve sahalara dönüşünün 5-6 ayı bulması beklenen 20 yaşındaki yıldız oyuncunun, yıllık ücretine yüzde 139 zam yapıldı.

İç transferde Uğurcan, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile anlaşan bordo-mavililer, ardından Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu. Geçen sezon 2 milyon 300 bin TL kazanan genç oyuncunun, yeni anlaşmayla maaşı 5 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı.

Trabzonspor yönetimi sakatlık sürecinin ardından Abdülkadir'in 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmayı planlıyor.

Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor 02.10.2019
UEFA'dan Trabzonspor'a ceza UEFA'dan Trabzonspor'a ceza 02.10.2019
Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız Ünal Karaman: Var olan gücümüzün sınırlarını zorlayacağız 02.10.2019
Fırtına kaptanıyla esiyor Fırtına kaptanıyla esiyor 02.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fırtına'nın Karaman ile üç büyük başarısı Fırtına'nın Karaman ile "üç büyük" başarısı 01.10.2019
Uğurcan Çakır: Fırsatları iyi değerlendirdik Uğurcan Çakır: Fırsatları iyi değerlendirdik 30.09.2019
Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı Sosa: Galibiyete ihtiyacımız vardı 30.09.2019
Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor "Çoğunluk anlamamaya çalışsa da bu oyuncular bir duruş gösteriyor" 30.09.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: El bombası! Erman Toroğlu'ndan flaş yorum: El bombası! 29.09.2019
Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı 29.09.2019
Trabzonspor kafilesi stada hareket etti Trabzonspor kafilesi stada hareket etti 29.09.2019
İstatistiklerle dev maçın yorumu İstatistiklerle dev maçın yorumu 29.09.2019
Trabzonspor ile Beşiktaş 129. randevuda Trabzonspor ile Beşiktaş 129. randevuda 29.09.2019
Akyazı'da zorlu randevu Akyazı'da zorlu randevu 29.09.2019
Karaman tecrübeye güveniyor Karaman tecrübeye güveniyor 28.09.2019
Ünal Karaman'a inancımız tam "Ünal Karaman'a inancımız tam" 28.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Yusuf Yazıcı için olay sözler! "Seneye Galatasaray'a gider"
Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam
Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...
İşte Trabzonspor'un Basel maçı ilk 11'i!
Abdullah Avcı kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Wolves 11'i
Fatih Terim'den Falcao için yeni sistem!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör