Fırtına Avrupa'da sahneye çıkıyor

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde İsviçre’nin güçlü ekiplerinden Basel ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor’un grupta tur atlaması açısından kritik bir önem arz eden mücadele için ilki takımda son hazırlıklarını tamamladı.