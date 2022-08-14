TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Marc Bartra'yı Trabzon'a getiriyor
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna 2 galibiyet ile başlayan Trabzonspor, transferde de bombayı patlatıyor. Bordo-mavililer uzun süredir gündemde olan İspanyol stoper Marc Bartra'yı ikna etti. Yıldız futbolcunun 16.30'da Trabzon'da olması bekleniyor. Transferdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar...
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