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Trabzonspor'da zirve hesapları

Trabzonspor'un gözü artık liderlik koltuğunda... Süper Lig’de 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, milli ara sonrası oynayacağı Gaziantep, Başakşehir (D), Göztepe ve Alanyaspor maçlarını kazanarak taraftarını coşturmak istiyor.
12.10.2019

Trabzonspor'un gözü zirvede… Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan, F.Bahçe ve G.Birliği beraberliklerinin ardından Sivasspor deplasmanından eli boş dönen Trabzonspor, son 2 haftada aldığı 6 puan ile yeniden tırmanışa geçti. Bordo-mavililer, milli aranın ardından yapacağı 4 maça da büyük önem veriyor. 4 maçın 3'ünü kendi sahasında oynayacak Fırtına, bu süreçten hasarsız çıkıp yıllar sonra liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ligde ilk 7 hafta sonunda 12 puan toplayan ve 14 puanlı lider Alanya'nın gerisinde averajla 3. sırada olan Karadeniz ekibi milli ara sonrası Gaziantep'i konuk edecek. Ardından Başakşehir deplasmanına gidecek Fırtına, daha sonra Göztepe ve Alanyaspor'u ağırlayacak. 4 haftalık süreçte rakiplerinin de yaşayacağı puan kayıplarını da düşünen bordo-mavililer, zirveye çıkmanın planını yapıyor.

TARAFTAR İNANIYOR

Son 4 haftada 5 önemli oyuncusundan sakatlık nedeniyle yararlanamayan takımın kısıtlı kadroyla elde ettiği bu başarı bordo-mavili taraftarların beklentisini de iyice artırdı. Taraftarlar sosyal medya paylaşımlarında şampiyonluk söylemini son dönemde sıkça kullanırken, yönetim kurulu ve teknik heyet ise bu durumun takım üzerinde bir baskı oluşturmasını istemiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, taraftarların şampiyonluk beklentisi ile ilgili, "Taraftarlarımızın takıma inanması ve güvenmesi bizi mutlu ediyor. Ancak biz zirve yürüyüşü diyoruz. Şu an için şampiyonluk kelimesini kullanmak çok doğru değil. Bu hedefimiz kısa değil uzun vadede var. Taraftarın bu tip beklentilerinin farkındayız, bu da çok normal ama sonuçta adım adım gitmemiz ve her zaman konsantre olmamız gerek" dedi.

GEÇEN SEZONU SOLLADI

Bordo-mavililer 7. haftalar itibarıyla son yılların en iyi puan sıralamasıyla milli araya girdi. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki bordo-mavililer geçtiğimiz sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve ligde 10. sırada yer aldı. Bu sezon ise 3'er galibiyet ve beraberlikle yoluna devam ederken 1 maçta ise sahadan yenik ayrıldı. 12 puan toplayan Karadeniz ekibi averajla 3. sıraya yükselerek önemli bir avantaj yakaladı.

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