25 Ocak 2019, Cuma

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Trabzonspor'da Sosa seferberliği

Ligde Pazar günü Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yıldız futbolcusu Sosa'dan yoksun mücadele edecek. Sağlık heyetinin seferberlik ilan ettiği Arjantinli futbolcu Galatasaray mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor.
25.01.2019

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