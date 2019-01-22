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Erman Toroğlu: "Fırat Aydınus'tan midem bulandı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Bu lafı kolay kolay söylemem ama Trabzonspor - Başakşehir maçında Fırat Aydınus'tan midem bulandı" dedi.
22.01.2019

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