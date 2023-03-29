Trabzonspor'da Lazar Markovic konuştu
Trabzonspor - Kayserispor maçı öncesi Lazar Markovic açıklamalarda bulundu. Markovic,"Burada kiralık bir oyuncuyum. Bonservisim Gaziantep FK'de. Buraya çabuk adapte olmamın sebebi takım arkadaşlarım. Beni çok iyi karşıladılar. Onların sayesinde çok çabuk adapte oldum." dedi.
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