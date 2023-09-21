Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maç için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, takımdaki son gelişmeleri aktardı. İşte o sözler... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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