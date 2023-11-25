Trabzonspor'da gözler Sivasspor maçına çevrildi
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da gözler Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Sivasspor ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. TS SPOR HABERLERİ
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