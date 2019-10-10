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Sörloth'un gözü rekorda
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Sörloth, kariyer rekoru olan 15 golü bordo mavili forma altında geçmek istiyor...
10.10.2019
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth gözünü kariyer rekoruna dikti.
Attığı gollerle bordo mavili takımı sırtlayan 23 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar Süper lig ve Avrupa'da forma giydiği 13 maçta 6 kez ağları sarstı...
Trabzonspor formasıyla iyi bir başlangıç yapan yıldız forvet, geçtiğimiz sezon Crystal Palace'ta geçirdiği kötü dönemi unutturdu...
Alexander Sörloth bordo mavili takımda gollerine devam edip kariyer rekorunu kırmak istiyor...
Daha önce oynadığı takımlarda bir sezonda en fazla 15 kez fileleri havalandıran Norveçli oyuncu, Trabzonspor'da bu sayının üzerine çıkmayı hedefliyor...
Karadeniz ekibi, 2 yıllığına İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kiralanan Sörloth'un bonservisini 6 milyon euro'ya satın alma opsiyonuna sahip...
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