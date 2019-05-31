31 Mayıs 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Rodallega'da ısrarcı
Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega'ya sunduğu teklife zam yaptı. Kolombiyalı golcü henüz son kararını vermiş değil.
31.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı
- Trabzonspor'da golcü arayışı
- Zeki Uzundurukan: Başakşehir Muriç için devreye girdi
- Arda Avcı'ya teşekkür etti
- Azubuike'nin maliyeti belli oldu
- Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk
- Hasan Şaş 8 maçtan men edildi
- Gazişehir Gaziantep Süper Lig'de
- Trabzonspor rotasını çizdi
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı