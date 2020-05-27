27 Mayıs 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'da gençleşme planı sürecek

Geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali disiplinle ekonomik anlamda önemli bir mesafe alan Trabzonspor, gençleşme planıyla corona virüsüne karşı ekonomik olarak yaşanması muhtemel zorlukların, önüne geçmeyi hedefliyor.
27.05.2020
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