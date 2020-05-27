Trabzonspor Mustafa Kapı için beklemede

Fotomaç Gazetesi Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel, bordo-mavili takımdaki gelişmeleri aktardı. Sel, Trabzonspor'un Galatasaray ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Mustafa Kapı için beklemede olduğunu ve oyuncu Avrupa'ya gitmezse devreye girileceğini söyledi.

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