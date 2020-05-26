Trabzonspor'da iç transfer harekatı

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sosa, Novak, Pereira ve Hosseini'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Oyuncuların dördü de Trabzonspor'da kalmaya sıcak bakıyor. Sosa ile 2, Novak ile 3 yıllık sözleşme imzalanmak amaçlanıyor. Pereira ile de maç başı anlaşma yapılması düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

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