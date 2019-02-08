08 Şubat 2019, Cuma

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Trabzonspor'da gençlerin dönemi

Trabzonspor'un Türkiye Futbol Dederasyonu'na bildirdiği kadroda 10 isim 20 yaş altındaki futbolculardan oluşuyor. Takımın en genç ismi ise 1 ocak 2001 doğumlu arda akbulut oldu...
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