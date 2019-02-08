Berat Albayrak: "Trabzonspor'la gurur duyuyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’u nasıl tutmaya başladığını açıkladı ve bu sezon altyapıdan çıkan oyuncularla üst üste başarılı sonuçlar alan Trabzonspor’la gurur duyduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Albayrak, programda Fenerbahçe'nin durumunu yorumladı ve Trabzonspor'u nasıl tutmaya başladığını açıkladı.

"Her futbol takımı, hele de büyük takımlar bu ve benzeri süreçlerden geçer ama sonunda toparlarlar. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda çok daha hızlı toparlayacağını düşünüyorum." sözleriyle sarı lacivertlilerin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Bakan Albayrak, Trabzonspor'u tuttuğunu söyledi ve babasının bunda önemli bir etkisi olduğunu belirtti.

"Trabzonsporluyum. Niye Trabzonsporluyum? Memleketin takımı olduğu için. Sadece onun için değil. Her babayla evlat arasındaki ilişkide çok özel konular vardır. Bizim de bunlardan bir tanesi futbol olmuştur. Memleket Trabzon ama Trabzon'da doğmamışsınız. Babam, memleketle bağımızı güçlü kılmak için sporu da işin içine katarak böyle bir duygu aşıladı. Ben açıkçası çok mutluyum. Sadece şahsım özelinde değil, evlatlarım özelinde de... Çünkü orada bir nesil var, aile var, dedeler var, büyük dedeler var, orada bir hikaye var. Dolayısıyla bunu bütünleştirdiği için bizde çok ayrı bir araç oldu, takım."

Gençlik dönemlerinde Trabzonspor'la duygusal bir bağ oluştuğunu belirten Bakan Albayrak, "Ama tabi Trabzonspor böyle başlasa da özellikle gençlik dönemlerinde ayrı bir duygusal bağ oluştu. Trabzonspor çok özel bir yer etti. Ayrı bir öncü rol, lider rol; Anadolu takımları içerisinde, azınlık içerisinde güçlü duruş, temsil. Sınıfta bütün herkes İstanbul takımlarını tutuyor, siz Trabzonsporlusunuz. Savunma sisteminizi, defansınızı, öz güveninizi güçlendiriyor. Dolayısıyla bu manada ayrı bir duygusal bağ oluşturan hikayesi var Trabzonspor'un bizde."

Futbolun son dönemde kendisi için keyfini yitirdiğini belirten Bakan Albayrak, bu durumu şöyle açıkladı: "Dolayısıyla takım konseptini biraz memleketle bütünleştirerek yaşamaya çalıştığımız bir husus. Keyif alınması gereken bir nokta. Spor bizde biraz amacından, özellikle de futbol, çıktığı için başka bir noktaya gittiği için maalesef son dönemlerde benim için keyfini yitirdi. İnsanların ortak bir paydada sosyalleşeceği bir konu olmaktan kutuplaşacağı, kamplaşacağı, şiddet unsuru uygulayacağı bir noktaya gitti. Bu insanı üzüyor."

Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Trabzonspor'la gurur duyuyoruz. Memleketimizin takımı olduğu için değil, Türkiye'de birçok değeri, Anadolu kültürünü yansıttığı için. Gençlere sahip çıktığı için. Son dönemlerde gençler çok kaliteli bir nesil tekrardan yakalamaya başladı. Geçen seneki takımın çok çok altına, genç ağırlıklı bir kadroyla geçen seneden çok daha başarılı bir top oynuyor. Bu da bizi yerli ve milli futbol noktasında gururlandırıyor."