11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi

Süper Lig 4. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da hazırlıklar başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanda bordo mavili ekip milli takım kampında bulunan oyunculardan yoksun olarak çalıştı.
11.09.2019

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan, Trabzonspor'un Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 15 Eylül 2019 Pazar günü 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.

Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi 11.09.2019
Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı 09.09.2019
Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı 08.09.2019
Sörloth'un hedefi Premier Lig Sörloth'un hedefi Premier Lig 08.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Premier Lig'den Sturridge paylaşımı Premier Lig'den Sturridge paylaşımı 08.09.2019
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! 07.09.2019
Mali yapı için yoğun mesai yaptık "Mali yapı için yoğun mesai yaptık" 07.09.2019
Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu 06.09.2019
Sosa altın çağını yaşıyor Sosa altın çağını yaşıyor 06.09.2019
Trabzonspor yükselişte Trabzonspor yükselişte 06.09.2019
Trabzonspor'un yeni transferleri Trabzonspor'un yeni transferleri 05.09.2019
Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı Trabzonspor'da Ünal Karaman farkı 05.09.2019
Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda Trabzonspor'da Ekuban, skora verdiği katkıyla ön planda 04.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
Ekuban farklı başladı Ekuban farklı başladı 03.09.2019
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır videosu Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır videosu 03.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Muslera şoku! İşte Fatih Terim'in Kasımpaşa 11'i
Alman yıldızdan Vedat Muriç yorumu!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal oyun sistemini değiştirdi
Galatasaray kadroyu TFF'ye iletti! Yıldız isim listede yok
Fatih Terim 6 yıldır o ismi istiyormuş!
Fenerbahçe'de yıldız isim resmen kadro dışı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör