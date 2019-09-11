Trabzonspor'da Gençlerbirliği mesaisi

Süper Lig 4. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da hazırlıklar başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen antrenmanda bordo mavili ekip milli takım kampında bulunan oyunculardan yoksun olarak çalıştı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan, Trabzonspor'un Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 15 Eylül 2019 Pazar günü 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.