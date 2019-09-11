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Ahmet Ağaoğlu hedeflerini açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hem Avrupa'da hem de ligde istikrarlı bir şekilde ilerlemek istediklerini belirtti.
11.09.2019

Ahmet Ağaoğlu, ağustos ayının Trabzonspor için oldukça yoğun geçtiğini kaydetti.

Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında "UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya'nın güçlü temsilcisi Sparta Prag'ı elemeyi başardık. bir sonraki etap play-off turunda ise rakibimiz Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK idi. Atina'daki ilk maçta aldığımız galibiyetin ardından kendi evimizde AEK'yı eleyerek gruplara kalmayı başardık. Dileğimiz bundan sonra hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un güçlü bir camia olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor'un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor. Kombine ve forma satışlarında yakaladığımız grafik, yeni transferlerimizin takıma hızlı adaptasyonu, gençlerimizin azim, mücadele ve saha dışına dahi taşan futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor." şeklinde konuştu.

Tüm bu güzel gelişmelere rağmen hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğine işaret eden Ağaoğlu, "Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam edebilmeliyiz. bunu başarabilir, sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz." yorumunda bulundu.

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