Ahmet Ağaoğlu hedeflerini açıkladı
Ahmet Ağaoğlu, ağustos ayının Trabzonspor için oldukça yoğun geçtiğini kaydetti.
Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında "UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya'nın güçlü temsilcisi Sparta Prag'ı elemeyi başardık. bir sonraki etap play-off turunda ise rakibimiz Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK idi. Atina'daki ilk maçta aldığımız galibiyetin ardından kendi evimizde AEK'yı eleyerek gruplara kalmayı başardık. Dileğimiz bundan sonra hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un güçlü bir camia olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor'un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor. Kombine ve forma satışlarında yakaladığımız grafik, yeni transferlerimizin takıma hızlı adaptasyonu, gençlerimizin azim, mücadele ve saha dışına dahi taşan futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor." şeklinde konuştu.
Tüm bu güzel gelişmelere rağmen hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğine işaret eden Ağaoğlu, "Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam edebilmeliyiz. bunu başarabilir, sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz." yorumunda bulundu.
- Artvin 1970 Spor 2-2 Artvin Hopaspor
- GOL | Kocaelispor 1-1 Gölcükspor
- Artvin 1970 Spor 2-2 Artvin Hopaspor
- Arda Turan ve Berkay'ın davasında karar belli oldu
- Ağrı 1970 Spor 7-5 Artvin Hopaspor (penaltılar)
- Arda Turan'a 2 yıl 8 ay hapis
- Galatasaray'ın 28 kişilik kadrosu belli oldu
- Galatasaray'ı zorlu fikstür bekliyor
- "Muriç Falcao'dan daha iyi oyuncu"
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"