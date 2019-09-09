09 Eylül 2019, Pazartesi

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Trabzonspor taraftarı takımına sahip çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Süper Lig'de oynadığı futbolla şampiyonluk yolunda umut veren Trabzonspor'da taraftarlar takımına sahip çıktı. Bordo mavililer 3 aylık dönemde 86 forma satışına ulaştı.
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