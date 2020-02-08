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Trabzonspor'da forma aslanın ağzında

Devre arası transferleriyle birlikte kadrodaki rekabeti artıran Trabzonspor'da oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir'den formayı alabilmek için büyük bir mücadele veriyor.
08.02.2020

Trabzonspor'da büyük bir forma rekabeti yaşanıyor...

Altyapı hamlesi ve nokta atışı transferlerle güçlü bir kadro kuran bordo mavililer, ocak ayında yaptığı takviyelerle de her mevkide alternatiflere sahip oldu.

Ndiaye, Guilherme, Bilal, Da Costa ve Messias'ı renklerine bağlayan Karadeniz ekibi, kadro kalitesini yukarıya çekerken ilk 11 ile yedek kulübesi arasında güçlü bir rekabet oluşturdu.

Trabzonspor'un geniş kadrosunda, kalede Uğurcan, Erce, sağ bekte Pereira, Kamil Ahmet, Serkan Asan, sol bekte Novak, Abdurrahim, stoperde ise Hüseyin, Campi, Hosseini, Da Costa ve Messias bulunuyor.

Orta sahada Sosa, Mikel, Ndiaye, Doğan ve Abdulkadir Parmak'a sahip olan bordo mavili takımın hücum hattında Guilherme, Nwakaeme, Yusuf Sarı, Sturridge, Bilal, Sörloth ve Ekuban arasında forma mücadelesi yaşanıyor.

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