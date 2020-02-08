Zeki Uzundurukan: Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Takım Oyunu programında Gençlerbirliği - Trabzonspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Uzundurukan, "Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir. Baiano katil gibi Sörloth'un tendonuna tekme atıyor, kırmızı kart çıkarmıyor, sarı ile geçiştiriliyor. Trabzonspor'un şampiyon olmaması için herkes seferberlik ilan etmiş. Bu hakemin düdüğünü astırması lazım Trabzonspor'un." ifadelerini kullandı.