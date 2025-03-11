Trabzonspor'da Fatih Tekke: Sözleşme sürem...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, düzenlenen basın toplantısında Şenol Güneş ile birlikte açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalar... TS SPOR HABERLERİ
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