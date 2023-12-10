Trabzonspor'da Edin Visca: Önemli bir galibiyet aldık
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla geçti. Mücadele sonrası bordo-mavililerin yıldızı Edin Visca, A Spor'a açıklamalarda bulundu ve "Önemli bir galibiyet aldık. Bugün 3 puanı kazanmak, moral ve özgüven kazanmamız açısından önemliydi." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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