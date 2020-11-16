16 Kasım 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı takımın eksiklerini tespit ediyor
Trabzonspor'un yeni teknik patronu Abdullah Avcı, imza attığı günden itibaren tesislerde kamp kurdu. Yardımcılarıyla birlikte bordo-mavili ekibin bu sezon oynadığı maçları tek tek izleyen Avcı, takımın eksiklerini tespit ediyor.
16.11.2020
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