Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti!
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı da istifa kararı aldı. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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