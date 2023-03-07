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Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa etti!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı da istifa kararı aldı. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

07 Mart 2023 | 16:02
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