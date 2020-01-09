Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sürprizi

Sezonun 2’nci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor’da barbekü partisi düzenlendi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de kampa gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.

Süper Lig'in 2'nci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da yönetim ve oyuncular, düzenlenen barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı partide oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.



ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA ZİYARET



Öte yandan, bordo-mavili ekibin düzenlediği barbekü partisinde Abdülkadir Ömür sürprizi yaşandı. Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından ayrı kalan genç oyuncu, takımın Antalya kampına gelerek takım arkadaşlarına moral verdi. Arkadaşları tarafından alkışlanarak karşılanan 20 yaşındaki Ömür, bir süre başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sohbet etti.