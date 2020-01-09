09 Ocak 2020, Perşembe

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Jose Sosa'dan sözleşme açıklaması

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili kulüple yoluna devam edip etmeyeceği merak konusu olan tecrübeli futbolcu, sözleşme konusuyla menajerinin ilgilendiğini söyledi.
09.01.2020

Jose Sosa'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gençler bu kulübün, Trabzonspor hazineleri, onlara sahip çıkmak zorundayız, onlara destek olmak zorundayız. Genç oyuncular kulübümüzün hazineleri. Onların varlığını çok önemsiyoruz ve onları geleceği hazırlıyoruz. Bizim için yeni bir yıl başlıyor, hedeflerimiz var bu hedefleri gerçekleştirmek için iyi çalışmamız gerekiyor. İlk yarıda ufak detaylardan istemediğimiz puanlar kaybettik.

"SÖZLEŞME KONUSUYLA MENAJERİM İLGİLENİYOR"

Sezon başında başkanla yaptığımız görüşmede de söyledim; ben, saha içerisine odaklanırım. Sözleşme konusunu ben konuşmam, görüşmem; bu konu menajerimin konusu. Ben, saha içerisine odaklanabilmem için en doğrusu bu. Sözleşme konusuyla menajerim ilgileniyor. Ben saha içinde yapabileceklerimi düşünüyorum.

İnsanlar sizin bu kulübün içerisinde olmaya layık görüyorsa, burayı hak etiğiniz içindir bu konu da beni çok mutlu ediyor. Fizik olarak iyi olduğumu düşünüyorum, futbolu ne kadar devam ettiririm konusunda bir şey düşünmedim, fiziksel olarak iyi hissediyorum kendimi. Trabzon'a adapte olma konusunda hiç sıkıntı çekmedim, bir hayalimiz var bu hayali herkes biliyor zaten bu hayale ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor.

Türkiye yabancı olduğum bir ülke değil. Adapte olabilmeniz için hem sizin hem de kulübünüzün yardımcı olmasına ihtiyacımız var. Bir hayalimiz var, bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

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