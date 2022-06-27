Trabzonspor’a Trezeguet müjdesi! “Kampa kadar…”
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig’in son şampiyonu bordo-mavililerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Trabzonspor’da gündemde olan isimler Trezeguet ve Marlon olarak göze çarpıyor. Konuyla ilgili A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir flaş değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Trezeguet’in transferinin kampa kadar yetiştirileceğini söyledi. İşte o sözler… (TS spor haberi)
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