TRABZONSPOR HABERLERİ | Hamdi Aslan: Trezeguet transferi cuma günü bitebilir
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bordo-mavililerde gündem Trezeguet transferine çevrildi. Trabzonspor'da yaşanan son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'da Nwakaeme ayrılığının ardından gözler Trezeguet'e çevrilmişti. Bu transferin cuma gününe kadar bitmesini bekliyorum." dedi.
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