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Trabzonspor'a Sturridge'den kötü haber!
Trabzonspor'da forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in, sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
22.09.2019
Bordo-Mavili kulünün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.
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