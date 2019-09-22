Trabzonspor 15 maçtır gole engel olamıyor
Trabzonspor, 12 nisan'da oynanan bu karşılaşmadan sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı mücadelelerde kalesinde gol gördü.
Bordo-mavililer, Bursaspor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldıktan sonra ligde geçen sezon 6, bu sezon da 4 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 14 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere 15 resmi maçta 21 gol yedi.
Trabzonspor, bu sezon ise Süper Lig ve Avrupa'da 9 maçta 12 gole engel olamadı...
Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci haftada Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, üçüncü haftada Fenerbahçe maçından 1-1, dördüncü haftada ise Gençlerbirliği karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı karşısında deplasmanda 2-2, kendi sahasında da aldığı 2-1'lik sonuçlarla play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımıyla eşleşen bordo-mavililer, deplasmanda 3-1 mağlup ettiği rakibi karşısında sahasında 2-0 kaybederek gruplara kaldı.
Trabzonspor, son olarak, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanya'nın Getafe takımıyla karşılaşırken bu maçtan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
- Erman Toroğlu: "Pozisyonun kornerle alakası yok"
- Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? İşte son durumu
- Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda
- Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber
- "Bence Vedat Muriç santrfor değil"
- Trabzonspor 15 maçtır gole engel olamıyor
- Erman Toroğlu: Pozisyon penaltı!
- Kemal Özdeş: Lig bizim için yeniden başladı
- Aslan seriyi sürdürmek istiyor
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"