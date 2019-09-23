Trabzonspor zorlu deplasmanda
Bordo mavili ekipte Daniel Sturridge sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Cumartesi günü ağrı şikayeti olan Sturridge'ın aşil tendonu ve tendon kılıfında ödem tespit edildiği açıklandı.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Onazi forma giyemeyecek.
Ligde oynadığı son 2 karşılaşmada Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise AEK ve Getafe'ye mağlup olan Karadeniz ekibi, Sivas'ta kazanarak moral bulmak istiyor.
Süper Lig'in ilk 4 haftasından 5 puan çıkaran Demir Grup Sivasspor'da Armin Djerlek, Rybalka ve Barış Yardımcı'nın sakatlığı bulunuyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20'de başlayacak Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
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