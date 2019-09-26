Trabzonspor'a Sturridge'den iyi haber

Trabzonspor'da Daniel Sturridge sevinci yaşanıyor... Sakatlıklarla boğuşan bordo-mavili ekipte İngiliz golcünün Beşiktaş maçında forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'a İngiliz forveti Sturridge'ten iyi haber geldi...

Sivasspor yenilgisinin ardından Beşiktaş maçına odaklanan bordo mavililerde Daniel Sturridge sevinci yaşanıyor...

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle istediği kadroyu kuramayan teknik direktör Ünal Karaman İngiliz forveti Beşiktaş maçında görevlendirebilecek.

Sağ ayak aşil tendonunda yaşadığı sorun nedeniyle Sivas maçının kadrosundan çıkarılan İngiliz forvetin, pazar günü oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına kadar tamamen iyileşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Çok sık kas ağrısı problemi yaşayan 30 yaşındaki Sturridge'in bu süreçte kontrollü olarak antrenmanlara alınacağı ve bir sorun yaşamaması halinde zorlu Beşiktaş mücadelesinde sahada olacağı kaydedildi.