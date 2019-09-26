Trabzonspor'dan 5 haftada 1 galibiyet

Sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşayan Trabzonspor yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligin ilk 5 haftalık bölümünde 3 beraberlik, birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, buna karşılık 6 puan toplayıp haftayı zirvenin 7 puan gerisinde 9. sırada tamamladı.

Geride kalan 5 haftada tek galibiyetini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında alan Trabzonspor, sonraki üç maçında Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Sivasspor'a ise 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 4 puan topladığı 2014-15 sezonundan sonraki bölümde en kötü ikinci başlangıcını yaptı. 2015-16 sezonunun ilk 5 haftasında 10 puan, 2016-17 sezonunda 6 puan, 2017-18 sezonunda 8 puan ve 2018-19 sezonunda 7 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon da geride kalan 5 haftalık bölümde 2016-2017 sezonunda olduğu gibi 6 puan toplayabildi.

Sivasspor'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililerin ligdeki 16 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken, bu sezon ise 4 maçı da kaybetmeyerek 16 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

Trabzonspor'un ayrıca dış sahadaki yenilmezlik serisi de son buldu. 225 gün sonra dış sahada kaybeden bordo mavililer son yenilgisini 10 Şubat 2019'da Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a karşı 3-1'lik skorla almıştı.