Trabzonspor'da iç transfer

Trabzonspor iç transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavili kulüp kaleci Uğurcan Çakır'ın ardından bir diğer genç futbolcu Abdülkadir Parmak ile de sözleşme yeniledi.

KAP'a yapılan açıklamada, Abdülkadir Parmak'ın sezon sonu sona erecek kontratının son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi. Opsiyonun kullanım hakkının kulübe ait olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna bu sezon için 2 milyon 600 bin lira ödeneceği vurgulandı.

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.