31 Mayıs 2019, Cuma

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Trabzonspor'a Faslı forvet

Kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor rotayı Katar'a çevirdi. Bordo mavililer Al Duhail'in Faslı forveti Youssef El Arabi için teklifte bulunacak.
31.05.2019

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