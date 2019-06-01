01 Haziran 2019, Cumartesi
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Ekuban artık Trabzonspor'un
Trabzonspor geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın bonservisini aldı.
01.06.2019
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